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السبت، 01-10-2022 03:17 م

حادثة مفجعة تشهدها مصر .. أم تلقي أبنائها من البلكونة

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الوكيل الإخباري-أقدمت سيدة من محافظة الدقهلية في مصر على التخلص من أبنائها بإلقائهم من البلكونة لمرورها بحالة نفسية.

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وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا بقيام سيدة مصابة بحالة نفسية بإلقاء أبنائها من البلكونة بأحد مناطق جمصة مما نتج عنه وفاة رضيع عمره شهرًا واحدًا، والثاني ارتجاج وحالته خطر في المستشفى.

وتم القبض على الأم والتي قالت إنها تمر بحالة نفسية صعبة بسبب ضغوط الحياة خاصة أنها تزوجت صغيرة ولم تتحمل الضغوط.

تم تحرير محضر بالواقعه وأخطرت النيابه العامة في البلاد .

 

صدى البلد

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