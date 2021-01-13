الأربعاء 13-01-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 13/1/2021

مسؤولان طبيان يعبران عن تفاؤلهما حيال إجراءات التطعيم في المملكة

الاقتصاد الرقمي ينشئ منصة سهلة للتسجيل لأخذ لقاح كورونا - رابط

صحة إربد للوكيل : هنالك إقبال واضح على أخذ لقاح كورونا في المحافظة - فيديو

أول تصريح لوزير الصحة خلال حملة اعطاء مطاعيم كورونا

وفيات الأربعاء 13/1/2021

الصحة توضح للوكيل تفاصيل تخزين وتوزيع لقاحات كورونا

التصويت النيابي على الثقة بالحكومة اليوم

انطلاق البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

الأربعاء، 13-01-2021 11:53 ص

حادثة مفجعة تهز مصر.. طفلة تقتل شقيقها طعناً بالسكين

9201928184224741847895 (Custom)


الوكيل الإخباري _ اقدمت شابة مصرية تبلغ من العمر 17 عاما على طعن شقيقها البالغ من العمر 15 عاما بالسكين حتى الموت عن طريق الخطأ .

اضافة اعلان
 

حيث تلقّى مدير أمن الشرقية بلاغا بنشوب مشاجرة ومقتل طفل في الحي العاشر، وسارع رجال الشرطة إلى مكان الحادثة للبحث في الواقعة.

 

وقد تبين بعد التحقيق والتحرّي الشابة اقدمن على طعن شقيقها بالسكين حتى الموت، اثر نشوب مشادّة بينهما ، الامر الذي تطوّر ليتحول إلى قتل .

 

وضبط رجال الشرطة الطفلة مع السلاح المستخدم وتم التحفّظ على الجثّة ونقلها إلى المستشفى العام بالزقازيق للتشريح،  وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
GG4B3NWHCNAQTGZZBM3Z3HTPF4

امرأة تقفز من مبنى شاهق حاملة معها طفلتها في نيويورك - صور

1120202582935400963259

الموت يخطف الشاب ناصر شلباية بعد تعرضه لحادث سير مؤلم

image

السعودية.. حادث دموي ضحيته أسرة كاملة

5ff422464c59b76ab35dfd3c

لبنان.. العثور على جثة بريطاني في منطقة برج حمود

318801-01-05

جريمة مروعة في العراق.. الشرطة تقبض على أب نحر طفله

reuters_egypt_eid_16May20

مصر.. رجل يقتل زوجته داخل مدرسة بسبب كورونا ! - فيديو