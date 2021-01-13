حادثة مفجعة تهز مصر.. طفلة تقتل شقيقها طعناً بالسكين

الوكيل الإخباري _ اقدمت شابة مصرية تبلغ من العمر 17 عاما على طعن شقيقها البالغ من العمر 15 عاما بالسكين حتى الموت عن طريق الخطأ .

اضافة اعلان



حيث تلقّى مدير أمن الشرقية بلاغا بنشوب مشاجرة ومقتل طفل في الحي العاشر، وسارع رجال الشرطة إلى مكان الحادثة للبحث في الواقعة.

وقد تبين بعد التحقيق والتحرّي الشابة اقدمن على طعن شقيقها بالسكين حتى الموت، اثر نشوب مشادّة بينهما ، الامر الذي تطوّر ليتحول إلى قتل .

وضبط رجال الشرطة الطفلة مع السلاح المستخدم وتم التحفّظ على الجثّة ونقلها إلى المستشفى العام بالزقازيق للتشريح، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.



المصدر : الامارات نيوز



