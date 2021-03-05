حادث دهس عامل وطن أثناء عمله



الوكيل الاخباري -

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أعلنت بلدية جرش الكبرى اليوم الجمعة عن تعرض عامل وطن في البلدية لحادث دهس أسعف على إثره لمستشفى جرش الحكومي، حيث تعرض لأصابه بليغة في ساقه وكسر بعظمة الفخذ.وقال مدير المكتب الاعلامي في بلدية جرش هشام البنا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة وجه بضرورة تحويله لمستشفى متخصص لبحث إمكانية عدم بتر الساق.واضاف البنا، إن فريقا متخصصا من المستشفى الإسلامي - إربد أجرى عملية جراحية حرجة للمصاب استمرت ست ساعات وتبين وجود تهتكات كبيرة وكسور متعددة قد تضطر الفريق الطبي لبتر الساق وإجراء تدخلات جراحية متعددة.