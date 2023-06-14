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الأربعاء، 14-06-2023 12:28 م

حادث سير مروع في القاهرة يودي بحياة 15 شخصاً -صور

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الوكيل الإخباري- لقي 15 شخصًا في مصر حتفهم وأُصيب 3 حالتهم خطرة إثر حادث تصادم حافلة صغيرة “ميكروباص” وسيارة نقل على طريق الكريمات جنوب القاهرة مساء الثلاثاء .

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن السلطات قولها إن الحافلة الصغيرة اصطدمت بسيارة نقل كانت تقف في الطريق.

المعاينة دلت على تهشم الجزء الأمامي من “الميكروباص” بينما بدت آثار الاصطدام على خلفية السيارة “النقل”

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وبحسب صحف مصرية، فإن السيارة تهشمت تمامًا وتغيرت معالمها بالكامل حتى أن الأهالي بذلوا جهودًا مضنية لسحب حطامها من جسم السيارة النقل ومن ثم استخراج الجثامين.

 

وأفادت صحيفة المصري اليوم (خاصة) أن التحقيقات والتحريات الأولية توصلت إلى اختلال عجلة القيادة بيد سائق الميكروباص فاصطدمت بالسيارة “النقل” من الخلف -كانت تقف على جانب الطريق- ولم يستطع السيطرة على السيارة نتيجة السرعة الزائدة.





 

 الجزيرة

 

 

 




 

 


 

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