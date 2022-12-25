الأحد 25-12-2022
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الأحد، 25-12-2022 11:21 ص

حادث سير مروع في امريكا .. ارتطام 46 مركبة ببعضهما نتيجة عاصفة ثلجية -فيديو

خاص السبت


الوكيل الإخباري-أسفرت عاصفة ثلجية قوية عن وقوع حادث سير مروع في ولاية أوهايو الأمريكية، حيث ارتطمت 46 سيارة وشاحنة على الأقل ببعضها البعض، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل.

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وأكدت السلطات أن «الطقس كان عاملاً في الحادث»، ونصحت الناس بتجنب السفر.

 

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