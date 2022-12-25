حادث سير مروع في امريكا .. ارتطام 46 مركبة ببعضهما نتيجة عاصفة ثلجية -فيديو

الوكيل الإخباري-أسفرت عاصفة ثلجية قوية عن وقوع حادث سير مروع في ولاية أوهايو الأمريكية، حيث ارتطمت 46 سيارة وشاحنة على الأقل ببعضها البعض، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل.
وأكدت السلطات أن «الطقس كان عاملاً في الحادث»، ونصحت الناس بتجنب السفر.
Dramatic videos show the scene of a deadly pileup on the Ohio Turnpike that involved approximately 50 vehicles during snowy conditions.— ABC News (@ABC) December 23, 2022
One person died and multiple people were injured, Ohio Highway Patrol said. https://t.co/qbrkoZswJU pic.twitter.com/OvJQzKjV4w
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