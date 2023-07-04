الثلاثاء 04-07-2023
الوكيل الاخباري

عمان تستيقظ على جريمة قتل مروعة

مسؤولة إيرانية: انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيؤدي إلى نمو اقتصادات بلدان المنطقة

الامن : اصابة سائق فقد السيطرة على مركبته وخرج عن الشارع العام

مولدوفا تعتقد بعدم وجود صيغة مناسبة حاليا للتفاوض مع بريدنيستروفيه

تدهور مركبة في شارع الجامعة الأردنية

مدير إدارة الامتحانات يوضح حول اسئلة اختبارات التوجيهي

تنويه امني الى أولياء أمور طلبة التوجيهي

الخارجية الروسية: محاولة استهداف منشآت مدنية من قبل نظام كييف عمل إرهابي

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الممرضة هيفاء القرعان

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الثلاثاء، 04-07-2023 09:10 ص

حادث سير مروّع في مصر.. 3 وفيات و42 مصاباً

download


الوكيل الإخباري- لقي ثلاثة أشخاص (طفلان وامرأة) حتفهم وأصيب 42 آخرون في حادث سير، أمس الإثنين، بمحافظة أسوان جنوب مصر.

وقالت سلطات محافظة أسوان، في بيان، اليوم، إنه فور وقوع الحادث بطريق إدفو– مرسى علم ، كلّف اللواء المحافظ أشرف عطية المسؤولين، والجهات المختصة بسرعة التعامل مع الحادث.

اضافة اعلان

 

ونُقِل المصابون إلى مستشفى بمدينة إدفو بواسطة 19 سيارة إسعاف منهم ستة حالات نُقِلت لمستشفى أسوان الجامعي لإجراء جراحات دقيقة.

وأشارت السلطات إلى أن 34 مصابا حالتهم مستقرة ويخضعون لجميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة.

وأوضحت أن الإصابات تتراوح ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية وسحجات متفرقة.

 

العين الاخبارية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
196-143444-madinaty-incident-developments_700x400

مصر.. وفاة صيدلانية بحادث دهس يثير ضجة والسلطات تصدر بيان

339916_1_1688314592

قتيلان و28 مصاباً في إطلاق نار بمدينة بالتيمور الأمريكية

الامن مصر

التحقيقات تكشف حادثة مروعة لطفل تهز مصر في أول أيام عيد الأضحى

2128092

كشف تفاصيل هزة الـ5 دقائق لعقار الإسكندرية المنكوب

FziUWy9X0AEVdYA

فيديو- مشاهد اولية لانهيار مبنى مكون من 13 طابقاً في الاسكندرية

202306130357175717

إصابة 9 أشخاص بحادث مروري في مصر