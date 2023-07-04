حادث سير مروّع في مصر.. 3 وفيات و42 مصاباً

الوكيل الإخباري- لقي ثلاثة أشخاص (طفلان وامرأة) حتفهم وأصيب 42 آخرون في حادث سير، أمس الإثنين، بمحافظة أسوان جنوب مصر.



وقالت سلطات محافظة أسوان، في بيان، اليوم، إنه فور وقوع الحادث بطريق إدفو– مرسى علم ، كلّف اللواء المحافظ أشرف عطية المسؤولين، والجهات المختصة بسرعة التعامل مع الحادث.

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ونُقِل المصابون إلى مستشفى بمدينة إدفو بواسطة 19 سيارة إسعاف منهم ستة حالات نُقِلت لمستشفى أسوان الجامعي لإجراء جراحات دقيقة.



وأشارت السلطات إلى أن 34 مصابا حالتهم مستقرة ويخضعون لجميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة.



وأوضحت أن الإصابات تتراوح ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية وسحجات متفرقة.

العين الاخبارية