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الأحد، 27-11-2022 03:31 م

حادث سير مروع يودي بحياة 7 أشخاص من أسرة واحدة في السعودية

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الوكيل الإخباري-توفي 7 أشخاص من أسرة سعودية وعاملة فلبينية، الجمعة وأصيب اثنان آخران في حادث مروري مروّع وقع بين مركبتين على طريق "الرين - وادي الدواسر بالسعودية.

وأسفرت الفاجعة التي استيقظت عليها محافظة "رجال ألمع" عن وفاة 8 أشخاص واحتراق وتفحم إحدى المركبتين، في حين نجت ابنة واحدة تبلغ من العمر 13 عاما، وهي الناجية الوحيدة من العائلة التي كانت تستقل سيارة من نوع "جيمس".

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وكانت المركبة المتفحمة تقل عائلة تتكون من 8 أشخاص، وعاملة منزلية من الجنسية الفلبينية. 


وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي الدواسر العام ومستشفى رنية ، وذكرت المصادر أن المرور والدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر باشرا التعامل مع الحادث المأساوي الذي أسفر عن وفاة 8 سعوديين وامرأة من جنسية فلبينية.


وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن غرفة القيادة والتحكم بمنطقة الرياض، تلقت بلاغاً من مواطن سعودي يفيد بوجود حادثة تصادم سيارتين على طريق الرين/وادي الدواسر، تقلان عدداً من الركاب بالقرب من هجرة النميص.


وأضافت الهيئة: "فور تلقي البلاغ تم توجيه 6 فرق إسعافية، وتبين وجود 8 حالات وفاة، وإصابتين: متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت الحالات إلى مستشفى وادي الدواسر العام ومستشفى رنية العام".

 

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