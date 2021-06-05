حادث مؤسف في السعودية .. وفاة شخص إثر حادث إصطدام قطار

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة المشاريع السعودية الإسبانية للقطارات "مشغل قطار الحرمين السريع" عن وقوع حادث اصطدام لشخص كان متواجدا على مسار الخط الحديدي بطريقة غير نظامية ما نتج عنه وفاته.

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وأوضحت الشركة عبر حسابها بتويتر، أنه عند حوالي الساعة 9:05 من صباح اليوم وقع حادث اصطدام مؤسف لشخص كان متواجدا بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي على بعد 4 كم من محطة مكة المكرمة. حيث أدت الحادثة إلى وفاته رحمه الله.



وأعربت عن بالغ أسفها وحزنها لوقوع الحادثة، وتسأل الله تعالى أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته.



وتؤكد الشركة على أهمية الابتعاد عن حرم الخط الحديدي وخطورة الاقتراب منه لضمان سلامة الجميع ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.



وقدمت شركة المشاريع السعودية الإسبانية للقطارات اعتذارها لجميع عملائها عن تأخر بعض رحلاتها صباح هذا اليوم بسبب ذلك، وتؤكد أنها استأنفت جميع رحلاتها المجدولة وفق مواعيدها.

البيان