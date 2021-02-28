حادث مؤلم بالرصيفة .. وفاة سائق باص روضة

الوكيل الإخباري - أكد مندوب في ادارة السير أن رقباء السير المنتشرين على كافة الشوارع والتقاطعات يعملون على تسهيل وصول المواطنين ، الى مراكز عملهم من خلال تنفيذ خطط مدروسة بكل عناية لواقع الحركة المرورية والمسح الميداني من اجل وضع الحلول للازمات المرورية .

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وأشار خلال تصريحات صحافية، الى أن التجاوز على قانون السير من خلال عدم الالتزام بقواعد وأولويات المرور يؤدي الى وقوع حوادث وإعاقة الحركة المرورية ، وفي هذا الاطار تم التعامل مع حادث صدم ضمن اختصاص منطقة شرطة البادية مركز امن الجفر نتج عنه وفاة وآخر ضمن اختصاص شرطة مادبا حادث دهس لطفلة عمرها 3 سنوات.



كما أشار الى أنه تم اليوم التعامل مع حادث تدهور لباص روضة خالٍ من الطلاب في لواء الرصيفة منطقة اسكان الامير طلال اصطدم بمركبتين متوقفتين على يمين الشارع ما ادى الى وفاة سائق الباص وقد تم تشكيل لجنة للوقوف على اسباب الحادث .



من جانبه قال مندوب ادارة الدوريات الخارجية ان الدوريات المنتشرة على كافة الطرق الخارجية تعمل على تقديم الخدمة المرورية والأمنية والإنسانية بكل مهنية واحترافية لتسهيل الحركة المرورية ، وبث روح الأمن والطمأنينة للإخوة المواطنين.



وأشار الى أنه تم التعامل مع عدد من البلاغات رغم التحذيرات ابرزها حادث تدهور مركبة على طريق اربد عمان ما قبل جسر المصطبة باتجاه عمان ،حيث لم ينتج عنه اي اصابات، كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين نزول ناعور باتجاه البحر الميت ونتج عن الحادث اصابتان ، كما تم ضبط عدد من المركبات ارتكب سائقوها مخالفة تجاوز السرعات المقررة منوهاً الى ضرورة التقيد والالتزام بقواعد المرور .

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