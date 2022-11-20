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الأحد، 20-11-2022 11:55 ص

حادث مرعب في مصر يودي بحياة 12 شخصاً -صور

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الوكيل الإخباري-لقي 12 شخصا حتفهم ، بينهم السائق، وأصيب 30 آخرون جراء حادث تصادم باص"اوتوبيس" بسيارة نقل ثقيل على طريق "رأس غارب - الزعفرانة" شمال محافظة البحر الأحمر.

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وبدأت الأجهزة المختصة التحقيق في حادث تصادم باص "اوتوبيس " بسيارة نقل ثقيل على طريق "رأس غارب - الزعفرانة" شمال محافظة البحر الأحمر، والذي أسفر عن مصرع 12 شخصا، بينهم السائق، وإصابة 30 آخرين.


وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى رأس غارب المركزي لسماع أقوال المصابين، وبدء التحقيقات في الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم الأحد بالكيلو 40 على طريق رأس غارب - الزعفرانة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


وأشار مصدر أمني إلى أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث اصطدم باص "اوتوبيس" كان يسير بسرعة زائدة بتريلا من الخلف، ويعتقد أن سبب الحادث هو نوم السائق، وجار تشكيل لجنة فنية لمعاينة مكان الحادث، وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب ومديرية أمن البحر الأحمر.


كانت غرفة عمليات البحر الأحمر تلقت إخطارا بتصادم باص "اوتوبيس"نقل ركاب تابع لإحدى شركات النقل الخاصة بتريلا بالكيلو 40 طريق رأس غارب- الزعفرانة، وأسفر عن مصرع 12 شخصا، بينهم السائق، وإصابة 30 يخضعون للعلاج بمستشفى رأس غارب المركزي.

 

 


 



روسيا اليوم 

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