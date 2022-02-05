حادث مروع داخل مستشفى أفغاني.. مدمنون يقتلون رجلا ويأكلون أحشائه

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن حادث مروع وقع داخل أحد مستشفيات معالجة الإدمان في العاصمة الأفغانية كابول.



وقالت الصحيفة في تقرير لها إن نزلاء إحدى مراكز إعادة التأهيل التابعة لحركة "طالبان"، يعيشون ظروفا قاسية جدا بسبب الجوع، حيث يتقاسم 3 أشخاص سريرا واحدا مع القليل من الطعام وأحيانا مع انعدامه، الأمر الذي يضطرهم لأكل العشب والقطط وحتى لحوم البشر.

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وكان أحد تعهدات طالبان لدى استعادتها السيطرة على أفغانستان العام الماضي، إزالة مشكلة المخدرات في البلاد بشكل نهائي، رغم أنهم أمضوا سنوات في جني الأرباح من الأفيون المستخرج من نبتة الخشخاش، المدمنون عليه الآن أغلب الأفغان.

وبعد 6 أشهر من استيلائها على الحكم، قامت "طالبان" باعتقال الآلاف من مدمني المخدرات المشردين وحبسهم في المستشفيات، لمدة 3 أشهر للتخلص من السموم.



وفي حديثه إلى الصحفيين الدنماركيين الشهر الماضي، قال أحد المدمنين المتعافين: "لقد قتلوا رجلا وأشعلوا حريقا. أخذوا أمعاءه وأكلوها".



وقال نزيل آخر، إنه من الشائع أن يمضي المرضى أياما دون طعام، وإنهم يموتون بشكل روتيني بسبب الجوع.

وأضاف لراديو "دانماركس"، الإذاعة العامة في البلاد، أن أحدهم قام بقطع رأس قطة في الحديقة وأكلها.



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