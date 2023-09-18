حادث مروع سببه منشار.. رجل يلملم أحشاءه بقميص في بريطانيا

الوكيل الإخباري - في حادثة مروعة، تعرض البريطاني، بريندان كلانسي، أثناء قيامه بقص بعض القطع الخشبية في حديقة منزله لإصابة خطيرة بسبب منشار.

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شعر الرجل بألم غريب لتكون الصدمة أن أمعاءه تبعثرت خارج جسمه، إلا أنه تماسك وجمعها في قميص وانطلق نحو المستشفى لإسعاف نفسه بمفرده.



وقد تعافى كلانسكي، وهو أب لخمسة أبناء، بشكل كامل دون أي إصابات دائمة سوى ندبة بطول عدة سنتيمترات.

وبحسب صحيفة "الصن"، قال الرجل البالغ من العمر 67 عاما:

- كان لدي مجموعة من المنصات الخشبية، بطريقة ما تعثرت وسقطت على المنشار.

- أدركت أن أمعائي أصبحت خارج جسمي.

- دخلت المنزل ولملمت أحشائي داخل قميص وتوجهت إلى المستشفى مذعورا.

- كانت زوجتي خارج المنزل لذا قدت السيارة بنفسي.

- عندما وصلت إلى المستشفى، ذعر مقدمو الرعاية من مشهد أمعائي المتدلية.

- كان النزول إلى نقالة الإسعاف مؤلم للغاية وعندها بدأت أفقد تركيزي من شدة الألم.

- تم نقلي لمستشفى جراحي متخصص حيث تم إنقاذ حياتي.

- أقدر كم أنا محظوظ لكوني على قيد الحياة، أريد أن أشكر كل من ساعدني في يوم الحادث.

سكاي نيوز