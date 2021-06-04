حادث مروع في عبدون ونجاة السائق بإعجوبة - فيديو



الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني أن منطقة عبدون ، غرب العاصمة عمان ، شهدت حادثا مروّعا، نتيجة خروج مركبة عن مسارها ، ظهر اليوم الجمعة .



ولفت المصدر ، في معرض حديثه لـ "الوكيل الإخباري" ، أن الحادث تسبّب بعدم سيطرة السائق على المركبة ، وبالتالي إنحرافها إلى الرصيف ، واصطدامها بشجرة أدت إلى وقوعها - الشجرة - .



وأضاف " الحادث تسبّب باقتلاع الشجرة ، نتيجة لسرعة المركبة العالية ، وبالتالي وقوعها - الشجرة- على مركبتين تواجدتا في المكان لحظة وقوع الحادث" .



"اقتصر الحادث على الأضرار المادية فحسب، دون خسائر في الأرواح " ، وفق المصدر الذي بيّن أن سائق المركبة تعرّض لإصابة طفيفة .

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