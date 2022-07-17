الأحد 17-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

أسعار الذهب محليا الأحد

وفيات الأحد 17-7-2022

إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس

السعودية تصدر 28 قراراً إدارياً بحق مخالفين لأنظمة الحج

الصحة العالمية: كورونا رفع معدلات القلق والاكتئاب بنحو 25%

أسعار الخضار محلياً اليوم

فيديو.. تحطم طائرة شحن شمالي اليونان كانت متجهة إلى الأردن

حادث مروع في لبنان يودي بحياة 8 أفراد

ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد

الأحد، 17-07-2022 06:23 ص

حادث مروع في لبنان يودي بحياة 8 أفراد

لبنان 3


الوكيل الإخباري - هز حادث سير مروع مساء السبت بلدة عرسال في جبال لبنان الشرقية بمحافظة البقاع الشمالي، راح ضحيته 8 أشخاص.

اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن شاحنة محملة بأكثر من 40 طنا من الحجارة اجتاحت عددا من السيارات، ما أدى إلى سقوط 8 قتلى، 7 من عائلة واحدة، وإصابة 5 بجروح، في بلدة عرسال، محلة عقبة الجرد.


وذكرت الصحيفة أن عائلة بكاملها مؤلفة من سبعة أفراد من آل الفليطي لقيت مصرعها، بالإضافة إلى شاب من آل غدادة، حيث قضوا إثر تعرض سيارتهم.


وقالت صفحة التحكم المروري على "تويتر" إن حادث تصادم مروعا وقع بين شاحنة وسيارة في محلة وادي عطا عرسال، نتج عنه وفاة 7 من أسرة واحدة، فيما تبين لاحقا أن سائق الشاحنة قريب للعائلة أيضا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سيارة-إسعاف-دفاع-مدني-أرشيفية

الامن العام : 5 اصابات اثر تدهور مركبة

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق شاحنة مشروبات غازية

23875Image1-1180x677_d

حادثة مفجعة في بريطانيا .. أم تقتل طفلها العاجز وتنتحر

294183588_349735640681778_7036099584710373410_n

حادث تصادم على اوتوستراد الزرقاء - المفرق

رصاصة - (أرشيفية)

وفاة طفل برصاصة طائشة في الاغوار

80630677_133028804822309_3037302572814696448_n

حادث سير في اللاذقية يكشف بالصدفة جريمة قتل في سوريا