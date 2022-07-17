حادث مروع في لبنان يودي بحياة 8 أفراد

الوكيل الإخباري - هز حادث سير مروع مساء السبت بلدة عرسال في جبال لبنان الشرقية بمحافظة البقاع الشمالي، راح ضحيته 8 أشخاص.

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وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن شاحنة محملة بأكثر من 40 طنا من الحجارة اجتاحت عددا من السيارات، ما أدى إلى سقوط 8 قتلى، 7 من عائلة واحدة، وإصابة 5 بجروح، في بلدة عرسال، محلة عقبة الجرد.



وذكرت الصحيفة أن عائلة بكاملها مؤلفة من سبعة أفراد من آل الفليطي لقيت مصرعها، بالإضافة إلى شاب من آل غدادة، حيث قضوا إثر تعرض سيارتهم.



وقالت صفحة التحكم المروري على "تويتر" إن حادث تصادم مروعا وقع بين شاحنة وسيارة في محلة وادي عطا عرسال، نتج عنه وفاة 7 من أسرة واحدة، فيما تبين لاحقا أن سائق الشاحنة قريب للعائلة أيضا.

روسيا اليوم