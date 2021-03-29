حادث مروع في مصر.. فتاة تنتحر بسيارتها لتلحق باسرتها.. فيديو

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفتاة تسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه بالطريق الصحراوي في مصر ناحية طريق الجلالة.



وأوضح الفيديو أن الفتاة كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة تفوق 170 كيلومتراً في الساعة، وتفادت السيارات الواحدة تلو الأخرى حتى اصطدمت بسيارة نقل كبيرة مما أسفر عن انقلاب السيارتين واشتعال النيران بهما.

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وتداول مستخدمو المواقع تغريدة أطلقها رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس يكشف من خلالها أن الفتاة أرادت الانتحار بعد أن فقدت أهلها كلهم في حادث سيارة مما دفعها لهذا الفعل.



وقال رجل الأعمال في تغريدته: "مشهد انتحاري لفتاة صغيرة يقال إن أهلها توفوا في حادثة سيارة قادت سيارتها في عكس الطريق في الجلالة إلى الاصطدام والموت.. شيء لا يصدق".



وتلقت شرطة المرور على طريق الجلالة في مصر، بلاغا يفيد وقوع حادث التصادم، وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان الحادث.



وانتقلت قوات الأمن المصرية إلى محل الحادث وتبين أن الفتاة سارت عكس الاتجاه، فاصطدمت بسيارة "نقل" قادمة أمامها، ما أدى إلى انفجار السيارة ومصرعها في الحال.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الفتاة إلى أقرب مستشفى، بعدما أخمدت قوات الحماية المدنية النيران الناتجة عن الانفجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما صرح مصدر أمني مصري، بأن الفتاة لم يجري التعرف عليها أو تحديد هويتها حتى الآن، نتيجة تفحم جثتها بالكامل، نتيجة اشتعال سيارتها جراء الحادث.



وصرحت النيابة بدفن جثمان الفتاة، صاحبة السيارة، بالإضافة إلى تفريغ جميع الكاميرات الموجودة على طريق الجلالة، التي تواجدت عليه السيارة للبحث عن أي صور جرى التقاطها للسيارة قبل احتراقها، لمعرفة أرقام لوحاتها، ومن ثم معرفة هوية صاحبتها.





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