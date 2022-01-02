حادث مروع.. مصرع أب ونجله أسفل عجلات القطار في مصر

الوكيل الاخباري - حالة من الحزن أصابت أهالي قرية منشأة الجزائر، بمركز مغاغة، في المنيا، بعد أن لقي أب ونجله مصرعهما أسفل قطار، في أثناء توجههما إلى قرية الشيخ زياد، لزيارة أحد أقاربهما.
بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد التواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من العقيد محمد خيري مأمور مركز شرطة مغاغة، يفيد بمصرع شخصين إثر تصادم قطار أثناء عبورهم لمزلقان الشيخ زياد التابعة لمجلس قروي طمبدي بمركز مغاغة، وانتقلت الأجهزة الأمنية من مركز مغاغة بقيادة المقدم الحسيني جابر رئيس مباحث المركز ومعاونيه إلى مكان الحادث وبالفحص والمعاينة تبين مصرع كل من، محمد جمال قطب 43 سنة، ونجله مصطفي محمد جمال قطب 11 سنة، ومقيمين بقرية منشية الجزائر بمغاغة أثناء عبورهما شريط السكة الحديدية، صدمهما القطار مما أدى إلى إصابتهما بنزيف داخلي أودى بحياتهما في الحال.
بالتحري تبين أن الشخصين قاما بتخطي خاطئ أثناء عبور المزلقان، مما أدى إلى حدوث التصادم ووفاتهما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة مغاغة ، لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات والتي صرحت بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة كما ذكر تقرير مفتش صحة المركز.
وقال محمود أحد أقارب المجني عليهما: «كلنا في حالة صدمة، ومفيش حد مصدق لحد دلوقتي، الاثنين خرجوا في جنازة واحدة، كان ابن عمي محمد طيب وشديد الاحترام وتربطه علاقة طيبة بجميع أهالي البلد .. جميع عائلته وأهالي قريته سيطر عليهم الحزن بعد سماع الخبر بدقائق، ودخلت زوجته في حالة انهيار بعد وفاة زوجها محمد وابنها.
وقال خال الطفل الضحية، الله يرحمكم يا محمد انت ومصطفى ابني حبيبي»، وأخذ يتمتم بكلمات غير مفهومة حزنا على فقدان زوج أخته ونجله ويقول ربنا يصبرنا علي فراقهما.
وقال «ك.»»، جار محمد: «أنه كان من خيرة شباب القرية ولم يتسبب في أي مشكلة مع أحد طوال حياته، وكان معروفا هو وجميع أشقائه بالطيبة وحسن الخلق وجميعنا نعزي فيه لأنه كان أخانا جميعا وبصراحة إحنا خسرنا كتير بفقدانه والله يرحمه هو ونجله لأن موتهما تسبب لجميع أهالي القرية صدمة وحزن عميق.