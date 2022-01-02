حادث مروع.. مصرع أب ونجله أسفل عجلات القطار في مصر

الوكيل الاخباري - حالة‭ ‬من‭ ‬الحزن‭ ‬أصابت‭ ‬أهالي‭ ‬قرية‭ ‬منشأة‭ ‬الجزائر،‭ ‬بمركز‭ ‬مغاغة،‭ ‬في‭ ‬المنيا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لقي‭ ‬أب‭ ‬ونجله‭ ‬مصرعهما‭ ‬أسفل‭ ‬قطار،‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬توجههما‭ ‬إلى‭ ‬قرية‭ ‬الشيخ‭ ‬زياد،‭ ‬لزيارة‭ ‬أحد‭ ‬أقاربهما‭.

اضافة اعلان

‬بداية‭ ‬الواقعة‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬التواب‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لأمن‭ ‬المنيا‭ ‬إخطارا‭ ‬من‭ ‬العقيد‭ ‬محمد‭ ‬خيري‭ ‬مأمور‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬مغاغة،‭ ‬يفيد‭ ‬بمصرع‭ ‬شخصين‭ ‬إثر‭ ‬تصادم‭ ‬قطار‭ ‬أثناء‭ ‬عبورهم‭ ‬لمزلقان‭ ‬الشيخ‭ ‬زياد‭ ‬التابعة‭ ‬لمجلس‭ ‬قروي‭ ‬طمبدي‭ ‬بمركز‭ ‬مغاغة،‭ ‬وانتقلت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬مغاغة‭ ‬بقيادة‭ ‬المقدم‭ ‬الحسيني‭ ‬جابر‭ ‬رئيس‭ ‬مباحث‭ ‬المركز‭ ‬ومعاونيه‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬وبالفحص‭ ‬والمعاينة‭ ‬تبين‭ ‬مصرع‭ ‬كل‭ ‬من،‭ ‬محمد‭ ‬جمال‭ ‬قطب‭ ‬43‭ ‬سنة،‭ ‬ونجله‭ ‬مصطفي‭ ‬محمد‭ ‬جمال‭ ‬قطب‭ ‬11‭ ‬سنة،‭ ‬ومقيمين‭ ‬بقرية‭ ‬منشية‭ ‬الجزائر‭ ‬بمغاغة‭ ‬أثناء‭ ‬عبورهما‭ ‬شريط‭ ‬السكة‭ ‬الحديدية،‭ ‬صدمهما‭ ‬القطار‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابتهما‭ ‬بنزيف‭ ‬داخلي‭ ‬أودى‭ ‬بحياتهما‭ ‬في‭ ‬الحال‭.‬



بالتحري‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الشخصين‭ ‬قاما‭ ‬بتخطي‭ ‬خاطئ‭ ‬أثناء‭ ‬عبور‭ ‬المزلقان،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬التصادم‭ ‬ووفاتهما،‭ ‬وتم‭ ‬نقل‭ ‬الجثة‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬المحلة‭ ‬مغاغة‭ ‬،‭ ‬لتوقيع‭ ‬الكشف‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬عليها‭.‬



‭ ‬تحرر‭ ‬عن‭ ‬الواقعة‭ ‬المحضر‭ ‬اللازم‭ ‬بموجب‭ ‬الواقعة، وتم‭ ‬العرض‭ ‬على‭ ‬النيابة‭ ‬لمباشرة‭ ‬التحقيقات‭ ‬والتي‭ ‬صرحت‭ ‬بدفن‭ ‬الجثمان‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬شبهة‭ ‬جنائية‭ ‬بالوفاة‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬مفتش‭ ‬صحة‭ ‬المركز‭.‬



وقال‭ ‬محمود‭ ‬أحد‭ ‬أقارب‭ ‬المجني‭ ‬عليهما:‭ ‬«كلنا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬صدمة،‭ ‬ومفيش‭ ‬حد‭ ‬مصدق‭ ‬لحد‭ ‬دلوقتي،‭ ‬الاثنين‭ ‬خرجوا‭ ‬في‭ ‬جنازة‭ ‬واحدة،‭ ‬كان‭ ‬ابن‭ ‬عمي‭ ‬محمد‭ ‬طيب‭ ‬وشديد‭ ‬الاحترام‭ ‬وتربطه‭ ‬علاقة‭ ‬طيبة‭ ‬بجميع‭ ‬أهالي‭ ‬البلد‭ .. ‬جميع‭ ‬عائلته‭ ‬وأهالي‭ ‬قريته‭ ‬سيطر‭ ‬عليهم‭ ‬الحزن‭ ‬بعد‭ ‬سماع‭ ‬الخبر‭ ‬بدقائق،‭ ‬ودخلت‭ ‬زوجته‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انهيار‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬زوجها‭ ‬محمد‭ ‬وابنها‭.‬



وقال‭ ‬خال‭ ‬الطفل‭ ‬الضحية،‭ ‬الله‭ ‬يرحمكم‭ ‬يا‮ ‬‭ ‬محمد‭ ‬انت‭ ‬ومصطفى‭ ‬ابني‭ ‬حبيبي»،‭ ‬وأخذ‭ ‬يتمتم‭ ‬بكلمات‭ ‬غير‭ ‬مفهومة‭ ‬حزنا‭ ‬على‭ ‬فقدان‭ ‬زوج‭ ‬أخته‭ ‬ونجله‭ ‬ويقول‭ ‬ربنا‭ ‬يصبرنا‭ ‬علي‭ ‬فراقهما‭.‬



وقال‭ ‬«ك‭.‬»»،‭ ‬جار‭ ‬محمد:‭ ‬«أنه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬خيرة‭ ‬شباب‮ ‬‭ ‬القرية‭ ‬ولم‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬طوال‭ ‬حياته،‭ ‬وكان‭ ‬معروفا‭ ‬هو‭ ‬وجميع‭ ‬أشقائه‭ ‬بالطيبة‭ ‬وحسن‭ ‬الخلق‭ ‬وجميعنا‭ ‬نعزي‭ ‬فيه‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬أخانا‭ ‬جميعا‭ ‬وبصراحة‭ ‬إحنا‭ ‬خسرنا‭ ‬كتير‭ ‬بفقدانه‭ ‬والله‭ ‬يرحمه‭ ‬هو‭ ‬ونجله‭ ‬لأن‭ ‬موتهما‭ ‬تسبب‭ ‬لجميع‭ ‬أهالي‭ ‬القرية‭ ‬صدمة‭ ‬وحزن‭ ‬عميق‭.‬