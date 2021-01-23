حادث مروع ونجاة السائق في العقبة

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أن شاحنة تعرضت لانقلاب ، في محافظة العقبة ، أمس الجمعة.

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ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن سائق الشاحنة تعرض لإصابة متوسطة ، لافتا أن الشاحنة كانت محملة بمادة "حامض الفوسفوريك".

وأوضح أن العناية الإلهية حالت دون خسائر في الأرواح ، حيث هرعت كوادر الأجهزة الأمنية للوقوف على الحادث ، ونقل السائق إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .

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