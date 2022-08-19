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الجمعة، 19-08-2022 11:08 ص

حادث مروع يودي بحياة شخص وإصابة 29 في مصر

مصر


الوكيل الاخباري - توفي 7 أشخاص وأصيب 22 آخرون، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم حافلة ركاب بسيارة نقل صغيرة، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا في مصر (241 كم جنوب العاصمة القاهرة).

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وتلقت عمليات النجدة بلاغا بالحادث، الذي وقع قرب بوابة الرسوم على الطريق الصحراوي الشرقي. وبانتقال سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى الموقع، تبين مقتل 7 أشخاص، وإصابة 22 آخرين بكسور وكدمات مختلفة.


وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات العامة، وجاري إزالة آثار الحادث.
وبدأت السلطات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

 

البيان


 




 

 


 

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