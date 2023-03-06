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الإثنين، 06-03-2023 01:36 م

حادث مروع يودي بحياة 15 شخصاً في ساحل العاج

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الوكيل الإخباري- قتل 15 شخصاً في حادث بين حافلة وشاحنة في وسط ساحل العاج حسبما أعلن وزير النقل أمادو كونيه.

وقال الوزير في بيان "السبت نحو الساعة 19,00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش) وقع حادث مروري خطير... بين مدينتي كاتيولا وبواكيه".

وأضاف أن الحادث أسفر عن 15 قتيلا وعدد من الجرحى وحصل بين حافلة وشاحنة نقل بضائع متوقفة.

وفي الأول من أغسطس قتل 37 شخصا وأصيب 13 آخرون في حادثين مروريين أحدهما قرب أبيدجان والآخر قرب ياموسوكرو.

وتشهد ساحل العاج أكثر من 12 ألف حادث مروري سنويا.

والحوادث المروية هي السبب الأول للوفيات في صفوف الأطفال والشباب حسب وزارة النقل التي تقول إن معدل الوفيات الناجمة من حوادث الطرق هو 24 وفاة لكل ألف نسمة.

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البيان

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