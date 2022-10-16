الأحد 16-10-2022
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الأحد، 16-10-2022 02:59 م

حادث مروع يودي بحياة 9 أشخاص بينهم أطفال في الهند

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الوكيل الإخباري - لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في حادث سير بولاية كارناتاكا جنوبي الهند في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "ديكان هيرالد" الهندية أن الحادث تضمن شاحنة ألبان وحافلة وسيارة "ميني باص". وكل القتلى كانوا في سيارة "ميني باص"، التي سحقت بين الشاحنة والحافلة.

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وأصيب في الحادث أيضا ما لا يقل عن 5 ركاب في الحافلة فضلا عن 5 آخرين كانوا في "الميني باص" الذي كان يقل 14 راكبا، ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

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