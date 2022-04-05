حادث يتسبب بإغلاق طريق مخصص للشاحنات بالعقبة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مديرية الامن العام عن اغلاق جزئي للمسرب الأيمن من الطريق الخلفي المخصص للشاحنات بالعقبة واغلاق لجسر ميناء الحاويات، وذلك لحين الانتهاء من التعامل مع المخلفات الناتجة عن حادثي سير.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن كوادر مديرية اشغال العقبة العاملة في الميدان تتعامل بالتعاون مع الشركاء في مديرية الامن العام في تمام الساعة الخامسة مساء مع حادث تصادم 3 صهاريج محملة بحامض الفسفوريك نتج عنه احتراق احداها، حيث قامت الكوادر باغلاق كلي للطريق لحين الانتهاء من ازالة العوائق.



وأشارت الوزارة إلى أنه يتم التعامل مع حادث تصادم شاحنة بجسر ميناء الحاويات أدى إلى اغلاق الطريق بشكل جزئي، مؤكدة أن العمل جارٍ مع فتح الطريق بالتعاون مع مديرية الامن العام.



كما تعاملت الوزارة - بحسب البيان - مع المخلفات الناتجة عن حادث انقلاب شاحنة على جانب الطريق السياحي أدى إلى اغلاقه بشكل جزئي ومؤقت، وتم إعادة فتح الطريق.

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