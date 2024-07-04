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الخميس، 04-07-2024 01:23 م

حاول إنقاذ ابنه فلحق به.. فاجعة تهز مواقع التواصل في السعودية

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الوكيل الإخباري- غرق طبيب سعودي وابنه في شلالات غيسباخ على بحيرة برينز السويسرية، بعدما قفز الأب لإنقاذ صغيره قبل أن يجرفهما الشلال.

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وفي التفاصيل، كان الطبيب السعودي رفقة ابنه الذي لم يتجاوز العامين على حافة صخور الشلال في جبال الألب، وانزلقت قدم الطفل ليسقط وسط الفيضانات الشديدة.


وعلى الفور، قفز الأب محاولاً إنقاذ ابنه، بينما كانت ابنته وزوجته غارقتين في الدموع، قبل أن يجرفهما الشلال.


وقدمت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عبر حسابها على "تويتر" تعازيها لأسرة الدكتور عبدالله معيوف العنزي، رئيس وحدة الأبحاث بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض.


وعلى مواقع التواصل، تناقل مغردون سعوديون مآثر الفقيد عبر وسم "#الدكتور_عبدالله_العنزي"، وقال الدكتور أحمد باهمام: "شاب لطيف، خلوق، مؤدب، عالم، عليه سمت خاص، من عائلة علم وأدب، عوضه الله بشبابه في الجنة، وجبر أهله في مصابهم."

العين الاخبارية




 




 

 


 

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