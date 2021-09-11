حاول إنقاذ خطيبته فغرقا معاً في مصر

الوكيل الإخباري - لقي شاب مصري من محافظة سوهاج وخطيبته مصرعهما غرقاً في نهر النيل أثناء تنزُّههما برفقة أسرتيهما.



وذكر موقع صحيفة «الأهرام» أن الشرطة تلقَّت بلاغاً بغرق شخصين في مياه النيل، مشيراً إلى أن قوات الإنقاذ النهري لا تزال تكثف جهودها لانتشال الضحيتين.

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وأثبتت التحريات أن الشاب، البالغ من العمر 17 عاماً، حاول إنقاذ خطيبته (16 عاماً) حينما انزلقت قدمها عند حافة الجسر العلوي في طما.



وفشل الشاب في محاولته، الأمر الذي أدى إلى سقوطهما معاً وغرقهما في قاع النيل.

المصدر - البيان