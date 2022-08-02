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الثلاثاء، 02-08-2022 04:39 م

حبس زوجين عذبا طفلتهما حتى الموت في مصر

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الوكيل الإخباري-أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل وزوجته لاتهامهما بالتسبب في مقتل طفلتهما البالغة من العمر 5 سنوات بسبب بكائها المستمر حيث تعديا عليها بالضرب حتى الموت. 

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث . 

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مصرع طفلة متأثرة بإصابتها بعد تعدي والديها عليها بالضرب في منطقة بولاق الدكرور.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول .

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة، تعدي والدي الطفلة، عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم إيداعها المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فتحي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن والدي الطفلة المجني عليها تعدوا عليها بالضرب أثر بكائها المستمر طوال اليوم.

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وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط والدي الطفلة المجني عليها، وحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

 

 

صدى البلد

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