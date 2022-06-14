حبس سائق أشعل النيران بزوجة شقيقه لخلافات على شقة سكنية في مصر

الوكيل الإخباري-قررت نيابة ابوحماد بالشرقية، اليوم،حبس سائق سكب البنزين على زوجة شقيقه الأكبر، وأشعل النيران فى جسدها، وذلك لخلافات بينه وبين شقيقه وإجباره على ترك شقته السكنية، أربعة ايام على ذمة التحقيقات.





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وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد، قيام " رضا " 25 عاما سائق مقيم بندر أبوحماد، شقيق زوج المجنى عليها، بسكب كمية من البنزين عليها وإشعال النيران بجسدها، لإجبارها على ترك مسكن الزوجية لكي يتزوج فى الشقة، مستغلا إعاقة شقيقه الأكبر ومرضه.