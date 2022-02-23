حبس سوري 7 سنوات لتزويره الجنسية الكويتية

الوكيل الإخباري - قضت محكمة الاستئناف في الكويت بحبس وافد سوري 7 سنوات وتغريمه 230 ألف دينار عن تزوير الجنسية وانتحاله شخصية كويتي بعد إضافته بالتزوير في ملف مواطن واستفادته من المزايا المالية.



وبعد القبض على المتهم والتحقيق معه تبين حصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير، وأُحيل إلى المحكمة مع والده وشقيقه السوريين والمواطن، وتبين هروب الأب السوري والمواطن وعدم وجودهما بالكويت ووجهت إلى المواطن والأب السوري تهمة التزوير، في حين اتُّهم الشقيق بإيواء المتهم السوري والتستر عليه.



وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 7 سنوات، قضت محكمة الاستئناف بوقف نظر محاكمة المواطن والأب السوري إلى حين معارضتهما على الحكم الغيابي وأيدت حبس السوري مزور الجنسية 7 سنوات وقضت ببراءة شقيقه من تهمة إيواء متهم هارب والتستر عليه.



وأشارت المحكمة إلى قيمة المبالغ الواردة في الحكم التي تضمنت بدل الإيجار والقروض والمزايا المالية، واستثنت الرواتب لأنها تعتبر أجرا مقابل عمل بغض النظر عن أن الموظف مزور للجنسية أم لا.



البيان

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