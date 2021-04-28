الأربعاء 28-04-2021
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الأربعاء، 28-04-2021 10:21 م

إجلاء السكان عن المناطق المحيطة

حريق بمستودع للأسلحة في بلغاريا

حريق
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام بلغارية باندلاع حريق في مستودع تابع لمصنع "أركوس" للأسلحة في مدينة لياسكوفيتس وسط بلغاريا.

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وذكرت الإذاعة الوطنية البلغارية أن السلطات تلقت بلاغا باندلاع الحريق عند الساعة 12:40 بالتوقيت المحلي، وتم إجلاء السكان عن المناطق المحيطة، ولم يصب أحد بأذى.


وأكد بانكو بانكوف مدير مصنع "أركوس" عدم وجود أي خطر على مدينة لياسكوفيتس والقرى القريبة منها أو على البيئة.


وحسب وسائل الإعلام، فإن الحريق طال منشآت بعيدة عن تلك المخزونة فيها الأسلحة والذخيرة، ولا يوجد خطر على الذخيرة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

 




 

 


 

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