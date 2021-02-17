حريق شقة و5 إصابات في أبو علندا

الوكيل الإخباري - أدى حريق شب في شقة بمنطقة أبو علندا شرق العاصمة عمان ، إلى إصابة 5 أشخاص بضيق تنفس الأربعاء، اثر استنشاقهم الغازات والأدخنة المنبعثة من الحريق.



وقالت مديرية الدفاع المدني إن كوادر دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع الحريق، حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق والسيطرة عليه، في حين عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي.



وأضافت أن الحالة العامة للمصابين متوسطة، معللة سبب الحريق بتماس كهربائي.

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