الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مستجدات المنخفض الجوي : الثلوج قادمة

ترقب شعبي لإعلان عطلة رسمية

ارتفاع الطلب على الخبز 50%

الدفاع المدني لـ الوكيل : جاهزون للتعامل مع المنخفض الجوي

أسعار الذهب الأربعاء 17/2/2021

الامن لـ الوكيل : ثلوج في ثغرة عصفور الان ونحذر السائقين من السرعة

تحرير 3328 مخالفة فردية لأشخاص و 61 منشأة

حريق شقة و5 إصابات في أبو علندا

الدوريات الخارجية لـ الوكيل : الرؤية معدومة في منطقة حدود العمري وتم قطع السير

محافظ عجلون لـ الوكيل : لا حوادث تذكر حتى الآن في عجلون

الأربعاء، 17-02-2021 09:59 ص

الحالة العامة للمصابين متوسطة

حريق شقة و5 إصابات في أبو علندا

2202111104139246915799
مركبة تابعة للدفاع المدني


الوكيل الإخباري - أدى حريق شب في شقة بمنطقة أبو علندا شرق العاصمة عمان ، إلى إصابة 5 أشخاص بضيق تنفس الأربعاء، اثر استنشاقهم الغازات والأدخنة المنبعثة من الحريق.

وقالت مديرية الدفاع المدني إن كوادر دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع الحريق، حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق والسيطرة عليه، في حين عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي.

وأضافت أن الحالة العامة للمصابين متوسطة، معللة سبب الحريق بتماس كهربائي.

اضافة اعلان
 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202115211923148760367

إصابة 4 اشخاص إثر حريق منزل في اربد

22021821839174328683

الامن العام : وفاة مواطن وابنته بحريق منزل في جرش

مديرية الامن العام

طعن شاب اثر مشاجرة في اربد

Kurdish_Child_refer_to_His_Mother_land_Flag_0

طفل يقتل والدته ويصيب والده بالرصاص بإقليم كردستان العراق

maxresdefault

تدهور مركبة على طريق اربد عمان

59ef7fd9-fcaf-4b77-84fd-c9460c709e3c

توفوا جوعا وعطشا .. العثور على 8 جثث لعائلة سودانية في الصحراء الليبية - صور

أخبار متعلقة
مديرية الامن العام

طعن شاب اثر مشاجرة في اربد

1571678728-620x407

سيدة تشعل النار في نفسها بعمان

71133_fire

حريق شقة في عمارة بعمان

fffff

شاهد بالفيديو لحظة دهس عامل وطن بخلدا وفرار السائق

120212516841147174882

الامن يحقق بملابسات وفاة عشرينية في منزل زوجها بعمان