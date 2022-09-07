حريق ضخم في عمّان قرب الدوار الثالث - فيديو

الوكيل الإخباري - اندلع حريق ضخم، ليل الثلاثاء الأربعاء، في مبنى تجاري، قرب الدوار الثالث، في العاصمة عمّان.



وقال مصدر من الدفاع المدني لـ" الوكيل الإخباري" إن كوادر الإطفاء وفرق الانقاذ تواجدت بمكان الحريق، الذي شب بالطوابق العلوية للمبنى، منوهاً إلى تم إخماد الحريق بشكل كامل.



وأشار إلى أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات بشرية، موضحاً أن تأخر وقوع الحريق سهّل حركة الكوادر للوصول للموقع واخماد الحريق.



وبين أن الجهات المعنية فتحت تحقيقاً بالحريق للوقوف على أسبابه.

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