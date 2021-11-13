السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

طبيب أمريكي: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا أساسية لكل البالغين

28 ألفا و639 إصابة كورونا نشطة محليا

الدوريات الخارجية تحذر سالكي الطريق الصحراوي

تحذير هام وعاجل من الأرصاد الجوية

11 إصابة بحادث بين 7 مركبات على الطريق الصحراوي

وفيات السبت 13-11-2021

قرار بردم 587 بئر مياه مخالف

الاشغال تعلن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة

نقابة الألبسة تطالب بتوحيد بنود التعرفة الجمركية بعموم المملكة

خبراء محليون : معالجة التضخم تتطلب سياسات اقتصادية حصيفة

السبت، 13-11-2021 08:27 ص

حريق في مصر يتسبب بحادثة مأساوية وأليمة

دفاع مصر


الوكيل الإخباري - شهدت منطقة عين شمس المصرية، مساء أمس الجمعة، حادثة مأساوية، حيث لقيت 3 شقيقات صغيرات ( أكبرهن تبلغ من العمر 8 سنوات)، مصرعهن نتيجة حريق بشقتهم السكنية.

اضافة اعلان


وفي التفاصيل، سمع المتواجدون في شارع "مسجد عبد الرحمن"، صراخا واستغاثات، بسبب دخان يتصاعد من شرفة شقة سكنية، وتوجهوا نحو الشقة لمحاولة السيطرة على الحريق.


ونقلت صحيفة "الوطن" عن أحد الشهود قوله: "كل واحد جاب طفايات الحريق من داخل المحلات، وشاركنا في عملية الإخماد، وأبلغنا الحماية المدنية التي حضرت بعد 3 دقائق".


وأضاف الشاهد: "عرفنا بوجود 3 أطفال داخل الشقة، وحاولنا الدخول، لكن شدة النيران، منعت الوصول إليهم، حاولت أنا بكل الطرق، جبت بطانية واتغطيت بيها ووضعتها على جسمي للدخول، لكن ألسنة اللهب كانت مرتفعة جدا..المشهد كان صعبا، وملحمة الواحد كان بيخوضها عشان إنقاذ الأطفال.. أمهم كانت في المستشفى للفحص الطبي بسبب تعرضها لوعكة صحية وطلبت من ابنتها الكبرى بأن ترعى أشقاءها لحين عودتها، وعند عودتها تفاجأت باحتراق الشقة ووفاة بناتها الثلاث".


هذا وحضر رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء على الفور، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثالث في عقار مكون من 5 طوابق.
وجرى نقل الفتيات الثلاث اللواتي لفظن أنفاسهن الأخيرة مختنقات من شدة الأدخنة التي ملأت المكان أثناء نومهن في غرفتهن، بواسطة سيارات الإسعاف فور حضورها، إلى أحد المستشفيات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الولايات-المتحدة-هيوستن-تفتح-تحقيقًا-في-تدافع-مميت-في-مهرجان

ارتفاع عدد قتلى حفلة ترافيس سكوت في تكساس إلى 9 - فيديو

9-22

وفاة رجل الأعمال جلين دي فريس عقب شهر من سفره الى الفضاء

LgzncaYi4ETB11Icj4vVjIJPACau7ZV1YfGzOWLa

شبان يحرقون منزلا اعتقاداً أن صاحبه سرق هاتفهم المحمول في أميركا

image

وفاة شخصين وإصابة 17 بحادث تصادم على طريق مكة جدة

الدوريات الخارجية 2

11 إصابة بحادث بين 7 مركبات على الطريق الصحراوي

618e4ad84236044528517ec4

سيدة تدفن زوجها حيا والأمن يكشف تفاصيل الجريمة في مصر

أخبار متعلقة
الدفاع3

إصابة شخص بحريق في منطقة العبدلي

61881a0d4236040ec1068ec4

السلفادور: مصرع 5 أشخاص بحريق في مصنع للمفرقعات

2018_7_10_21_52_22_389

باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهما لزواج إحداهما على غير رغبته