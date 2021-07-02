حريق كارثي يدمر معظم منازل قرية ليتون الكندية

الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة الكندية في مقاطعة بريتيش كولومبيا تدمير معظم منازل قرية ليتون الواقعة شمال شرق مدينة فانكوفر عاصمة المقاطعة جراء حريق كارثي.

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وقال المتحدث باسم الشرطة داوين ماكدونالد في بيان اليوم الجمعة، إن الحريق أجبر أكثر من ألف شخص من سكان القرية والمنطقة المحيطة بها على الفرار.



وأضاف ماكدونالد، إن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشرطة، فرار الناس في جميع الإتجاهات المختلفة، في الوقت الذي أدى الحريق إلى تدمير محطة الإسعاف المحلية ومقر الشرطة.



من جهته، قال وزير السلامة العامة في مقاطعة بريتيش كولومبيا مايك فارنورث، إن الظروف غير المسبوقة من حيث الجفاف والحرارة الشديدة دفعت إلى زيادة شدة الحريق، مشيراً إلى أن الوضع ليس آمناً لدخول أي شخص إلى القرية.



--(بترا)