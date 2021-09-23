الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 07:04 ص

حريق كبير في مبنى مستودع بضواحي موسكو

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالات الأنباء الروسية نقلا عن مصادر في وزارة الطوارئ الروسية بأن حريقا نشب في مبنى مستودع بضواحي موسكو.

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وتشير المعلومات الواردة إلى أن مساحة الحريق في دائرة تشيرنوغولوفكا بضواحي العاصمة الروسية تبلغ 3 آلاف متر مربع.


وأضافت المصادر في هيئات الطوارئ أن الحريق يهدد كذلك المبنى المجاور من 3 طوابق، الذي يضم مكاتب لشركات مختلفة.


ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا.
ويشارك في إخماد الحريق 90 فردا من طواقم الإطفاء و32 قطعة معدات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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