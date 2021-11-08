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الإثنين، 08-11-2021 05:45 م

حريق يأتي على 150 دونماً من الأشجار الحرجية بالكورة

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 الوكيل الاخباري - أسفر حريق شب الليلة الماضية في حراج بلدة كفر عوان، بمنطقة صيرة زيد بلواء الكورة، عن حرق وشفط 300 شجرة حرجية، وفق مديرة زراعة لواء الكورة المهندسة ازدهار السرحان.

وقالت السرحان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحريق الذي بدأ مع غروب أمس الأحد، وجرى إخماده من قبل كوادرالدفاع المدني تساندها كوادر حراج زراعة الكورة فجر اليوم الاثنين، أتى على مساحة نحو 150 دونماً من الأراضي الحرجية، مشيرة إلى احتراق 200 شجرة حرجية جافة بالأصل، إضافة إلى شفط 100 شجرة أخرى دائمة الخضرة، ومساحات من الأعشاب الجافة.

وأشارت إلى أنه جرى إخماد حريق آخر شب بالقرب من الحريق السابق، اليوم الاثنين، من قبل كوادر الحراج الذين كان لسرعة استجابتهم وتواجدهم في الموقع، الأثر الكبير في سرعة إخماد الحريق ومنع امتداده، حيث أتى على مساحة تقارب دونمين من الأشجار الحرجية والأعشاب الجافة.

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