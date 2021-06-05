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السبت، 05-06-2021 09:53 ص

حريق يلتهم عائلة مكونة من أربعة أفراد في فيتنام

نار


الوكيل الإخباري - قالت السلطات الفيتنامية إن أربعة أفراد من عائلة واحدة لاقوا حتفهم بعد أن التهم حريق منزلهم اليوم السبت في مدينة بوسط فيتنام.

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وذكرت إدارة شرطة مقاطعة كوانج نجاي إن من بين الضحايا الزوج وزوجته الحامل في شهرها السادس وطفليهما البالغان من العمر ست وثلاث سنوات.


واستعر الحريق نحو الساعة الواحدة من صباح السبت في منزلهم الذي يستخدمونه أيضا كمنشأة لتجارة السلع الكهربائية في أحد شوارع مدينة كوانج نجاي عاصمة مقاطعة كوانج نجاي.


وهرع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، ومع ذلك استغرق الأمر منهم نحو الساعتين لإخماد الحريق بسبب احتواء المنزل المكون من ثلاثة طوابق على العديد من السلع القابلة للاشتعال.


وقالت الشرطة إن المنزل لم يكن به سوى مدخل واحد وهو أيضا الباب الرئيسي مما أدى إلى محاصرة العائلة بالداخل لعدم وجود مخرج آخر.


وعندما تمت السيطرة على الحريق اكتشف رجال الإطفاء أن أربعة أشخاص كانوا بالمنزل لاقوا حتفهم.


وتحقق الشرطة لمعرفة سبب الحريق.


وتفيد التقارير بأن الوفيات المرتبطة بالحرائق تتكرر كثيرا في فيتنام.


وقبل شهر لاقى ثمانية أشخاص حتفهم بعد أن اجتاح حريق منزلا في مدينة هو تشي منه.

 

البيان


 




 

 


 

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