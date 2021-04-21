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الأربعاء، 21-04-2021 09:45 ص

خسائر مادية

حريق يلتهم محال تجارية في مخيم الزرقاء - فيديو

جا


الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أن محلات في مخيم الزرقاء تعرضت لحريق ، صباح اليوم الأربعاء .

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وأشار المصدر ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحريق اقتصر على الاضرار المادية فحسب ، لافتا أن كوادر الدفاع المدني في المحافظة تحركّت على الفور ، للسيطرة على الحريق ، تحسّبا من امتداده.

 

وبين أن الحريق أتى على مساحة (400) متر مربع ، لافتا أنه سيتم الوقوف على أسبابه .

 

 

الدفاع المدني يخمد حريق عدد من محلات الألبسة المستعملة في محافظة الزرقاء 
 
ومن جهته قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني الزرقاء تمكنت صباح اليوم من إخماد حريقاً شب في عدد من محلات الألبسة المستعملة وبمساحة إجمالية بلغت(400)م2 في منطقة مخيم الزرقاء.

 

وزاد في بيان وصل " الوكيل الإخباري "

استطاعت كوادر الإطفاء وبسرعة قياسية من السيطرة على الحريق وعدم امتداده للمحلات المجاورة، هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وقد تم فتح تحقيق بأسباب الحريق .


 

 

 




 

 


 

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