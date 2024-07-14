فاجعة في المغرب .. أب ينهي حياة عائلته في ظروف غامضة

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة وادي آسلا بجماعة البغاغزة بإقليم تطوان في المغرب جريمة قتل مروعة، حيث أقدم شخص على إنهاء حياة زوجته وأربعة من أبنائه في ظروف لا تزال غامضة.

اضافة اعلان

وقالت مصادر إن "الأب أقدم على تصفية زوجته، كما قام بالإجهاز على أبنائه الأربعة (بنتان وطفلان) بواسطة السلاح الأبيض قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، تاركًا إياهم غارقين في بركة من الدم".



وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأب "يعاني من اضطرابات نفسية يرجح أن تكون سببًا رئيسيًا في اقترافه هذه الجريمة المروعة".



وإثر علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك وممثل السلطة بالمنطقة إلى منزل الأسرة لجمع الدلائل التي ستفيد في البحث، فيما تم نقل جثامين الضحايا إلى المشرحة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.



وتواصل الجهات القضائية تحرياتها من أجل معرفة مكان المشتبه به وتوقيفه.

RT