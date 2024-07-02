حصيلة نهائية لضحايا فاجعة أسيوط : 14 قتيل و6 مصابين

الوكيل الإخباري- أسفرت الحصيلة النهائية لضحايا المنزل المنهار بمدينة أسيوط المصرية عن استخراج 14 جثة و6 مصابين، وذلك من إجمالي السكان المقيمين في المنزل. تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان ومستشفى أسيوط الشاملة.

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وصرح مصدر بمديرية أمن أسيوط أن اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قرر استمرار قوات الإنقاذ والحماية المدنية في عمليات البحث على مدار 18 ساعة متواصلة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لرفع الأنقاض واستخراج جثث المتوفين والمصابين.

وقد أسفرت عمليات البحث عن إنقاذ 6 مصابين بعد وصول قوات الحماية إلى موقع الحادث، واستُخرجت 14 جثة من بينهم 8 نساء وأطفال و5 رجال.



في نفس السياق، قرر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تشكيل لجنة من المتابعة الميدانية والإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة، برئاسة المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، لإعداد تقرير عن أسباب حادث الانهيار.



كما كلفت مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية لأسر المتوفين والمصابين، وتوفير الرعاية الكاملة لهم.



أكد مصدر بالمحافظة أن المعاينات الأولية أشارت إلى أن سبب الحادث هو ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي في المنطقة، التي تُعد من المناطق المتهالكة. كما أوضح المصدر أن المنزل متهالك ومبني منذ ما يقرب من 90 عامًا، ولا يوجد له أي ملفات ترخيص في الإدارة الهندسية، ولا قرارات إزالة.



أضاف المصدر أن المحافظة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، قررت إخلاء 8 منازل مجاورة للمنزل المنهار؛ نظرًا لخطورتها على السكان المقيمين فيها.



تم إبلاغ النيابة العامة، وتولى المستشار محمد صفوت، رئيس نيابة قسم ثان التحقيق في الحادث.



الشروق