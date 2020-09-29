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الثلاثاء، 29-09-2020 12:46 م

حكم بإعدام معلمة صينية انتقمت من مَدرستها بتسميم التلاميذ

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الوكيل الاخباري – قضت محكمة صينية بإعدام معلمة، بعد إدانتها بتسميم 25 تلميذا في مدرسة ابتدائية، مما أدى إلى مقتل أحدهم.

ودانت محكمة الدرجة الوسطى في مدينة جياوزوو في مقاطعة هينان في وسط الصين، الثلاثاء، المدرّسة، وانغ يون، بتهمة دسّ مادة نيتريت الصوديوم داخل حساء محضر لتلامذة في مارس 2019، وفق ما أوردت "فرانس برس".

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وقال القضاء الصيني إن المعلمة أقدمت على هذه الجريمة انتقاما من المدرسة التي يرتادها الطلبة. ويُستخدم نيتريت الصوديوم، وهو مركب كيميائي في حفظ اللحوم، لكنه قد يكون ساما في حال استخدام جرعات كبيرة منه.


وذكرت المحكمة أن وانغ كانت علم بالأذى الذي يمكن للمنتج أن يلحقه، لكنها لم تأبه لذلك وقررت تسميم الأطفال "من دون أن تعبأ بالعواقب".

وأشار القضاء الصيني إلى أن المدرّسة أن هذه كانت المرة الثانية التي تقدم فيها على القتل من خلال التسميم، إذ تبيّن أنها حاولت أيضا تسميم زوجها سنة 2017 إثر خلاف بينهما.

 

 

المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

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