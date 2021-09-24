حوادث سير مروعة اليوم الجمعة إثر تساقط الامطار - صور

الوكيل الإخباري - تعاملت الدوريات الخارجية صباح اليوم مع عدد من حوادث انزلاق لمركبات بسبب تساقط الأمطار لأول مرة في هذا الموسم .

اضافة اعلان



وقالت إدارة الدوريات الخارجية اليوم الجمعة " كما هو معلوم أنّ بدايات فصل الشتاء من كل عام تجلب معها بعض المتاعب للطرقات والمركبات؛ فتزيد احتمالية حدوث حوادث الانزلاقات تحديدًا وبشكلٍ ملحوظ وذلك يعود لعدة أسباب من أهمها ذوبان الزيوت الملتصقة بالشوارع في مياه الأمطار، وأيضًا قد لا تكون الإطارات ملائمةً للسير في طرقاتٍ مبللة، وبرغم هذه الأسباب، إلا أنّه يجب توخي الحذر، والقيام بالإجراءات اللازمة لتفادي مثل هذه الحوادث" .



ونشرت عبر صفحتها على فيسبوك صورا لحوادث سير شهدتها المملكة اليوم الجمعة مع أول شتوة .







