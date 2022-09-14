حول العالم .. نجاة سائق بأعجوبة بعد انقسام شاحنته إلى نصفين-فيديو

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر سائقا يعبر بشاحنته أحد المنعطفات الخطرة، بينما كانت شاحنته تنوء بحمولة ثقيلة جداً، ما أدى إلى انقلابها وانشطارها إلى نصفين.

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وكادت الشاحنة تدهس أحد الأشخاص المارين في الشارع الترابي، بينما ظهر السائق من بين الركام وهو يسير على قدميه، فيما بدا وكأنه يلحق بما تبقى من شاحنته التي تابعت السير بالهيكل السفلي فقط.



ولم يشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مكان وزمان التقاط مقطع الفيديو، ولكن يبدو أنه التقط في إحدى الدول الآسيوية.

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