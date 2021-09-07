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الثلاثاء، 07-09-2021 09:30 ص

خادمة هندية تقتل مولودا انجبته بمنزل كفيلها في الكويت

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الوكيل الإخباري - أقدمت خادمة هندية تعمل لدى إحدى الأسر الكويتية، على نحر طفلها لحظة ولادته، بمنزل كفيلها في منطقة سعد العبدلله.

وأثارت هذه الجريمة البشعة ردود فعل غاضبة وسط المجتمع الكويتي، مستنكرين فعلتها المشينة بحق طفلها وتجردها من الأمومة والإنسانية.

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ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، قال مسؤول أمني إن مواطناً أبلغ غرفة عمليات وزارة الداخلية، عن قيام خادمته البالغة 39 عاماً بنحر مولودها فور ولادته، فتوجه رجال النجدة والمباحث والطب الشرعي ووكيل النائب العام إلى المنزل، وجرى ضبط الخادمة، وتحويلها إلى مكتب التحقيق، وتحويل الطفل المتوفى إلى إدارة الطب الشرعي.

 

المصدر - البيان 

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