السبت 09-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السديس يعفي مدير المسعى ومساعده من منصبيهما لتقصيرهما في أداء مهامها

150 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى

مرتبات السير يشاركون المواطنين أداء صلاة العيد

وفيات السبت 9-7-2022

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة

خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للحجاج والمسلمين في كل مكان

الحواتمة يوعز بتقديم أضحية باسم كل شهيد من شهدائها

تفاصيل الحالة الجوية في أول أيام العيد

الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى

الشركة الأردنيه للطيران ترغب بتعيين طاقم ضيافة جوية من كلا الجنسين و المقابلات فورية

السبت، 09-07-2022 11:17 ص

خرج من السجن قبل يومين بعفو رئاسي.. جزائري يقتل آخر بسبب خروف العيد

medium_2022-07-08-dc7b687fc6


الوكيل الإخباري - أقدم مواطن جزائري على قتل تاجر أغنام بسبب محاولته سرقة خروف العيد في ولاية قالمة شمال شرقي البلاد، وذلك بعد يومين فقط من خروجه من السجن بعفو رئاسي.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن الجريمة وقعت صباح أمس الخميس، وراح ضحيتها رجل خمسيني بسوق المواشي بالمنطقة الصناعية بمدينة قالمة.
وقالت صحيفة "آخر ساعة" إن الجريمة وقعت عقب شجار نشب بين القاتل والضحية البالغ من العمر 50 عاماً.

اضافة اعلان


ووفقا للتقارير، فإن الضحية تفطن لعملية سرقة خروف من أغنامه المعروضة للبيع، ليدخل في سجال مع السارق والذي قالت مصادر أمنية بأنه مستفيد من العفو الرئاسي الأخير.


وأقدم القاتل على طعن البائع بعدة طعنات بسكين في أنحاء الجسد ليحول على جناح السرعة إلى مستشفى الحكيم عقبي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثر بجروحه البليغة.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_6_13_11_54_44_497

مصر.. شاب يقتل شقيقه ليلة العيد

4142437_1657102637

وفاة طفل بحادث مأساوي وهو يلعب في أمريكا

0L5A1065

وفاة و15 إصابة بحوادث السير في 24 ساعة

الدفاع المدني 4

تدهور شاحنة على الطريق الصحراوي

شرطة سير (3)

5 وفيات بـ3 حوادث مروعة في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

شرطة أمريكا

بعد الجريمة المروعة.. توجيه 7 تهم لـ سفاح شيكاغو