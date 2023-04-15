خرج من مصر ليدفن في مكة .. وفاة معتمر مصري صائماً أثناء اداء مناسك العمرة

الوكيل الإخباري- توفى مُعتمر مصري الجنسية ، عمره مائة عام، من أبناء قرية دموشيا التابعة لمركز بني سويف، أثناء اداءه مناسك عُمرة شهر رمضان المُبارك، بالأراضي السعودية .



وشهدت قرية دموشيا التابعة لمركز بني سويف حالة من الحزن الشديد بعد ورود نبأ وفاة محجوب طه شعبان، والذي يبلغ عمره مائة عام، في مكة المكرمة، أثناء أدائه مناسك العمرة، وهو صائم .



وقال سلامة سليمان أحد اهالي القرية أن الشيخ محجوب طه يبلغ من العمر نحو 100 عام وكان دائم الصلاة في المسجد في جميع الصلوات مشيرا إلى أنه لم يترك اى مناسبة أو جنازة داخل القرية الا ويحضرها.



واضاف سلامة سليمان أن الشيخ محجوب طه ذهب لأداء مناسك العمرة في السعودية إلا أنه توفى داخل الأراضى السعودية وتم أداء صلاة الجنازة عليه .

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اليوم السابع

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