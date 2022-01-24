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الإثنين، 24-01-2022 08:26 م

خلال الثلوج في تركيا …حادث أليم يودي بحياة طفلين سوريين !

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الوكيل الاخباري - خرج الزوجان السوريان ، اللذان كانا يعيشان في الطابق الارضي  من منزل منفصل من طابقين في حي قهويلي بينار في غازي عنتاب ، تاركين أطفالهما بالداخل.

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل ، لاحظ الجيران حريق في منزل العائلة السورية ، وقاموا بإبلاغ رجال الاطفاء بالموقف.
 
وقامت الفرق ، التي تم إرسالها إلى العنوان عند الاشعار ، بإخماد الحريق بتدخل لمدة ساعة تقريًبا.

وبعد إخماد الحريق ، تم العثور على جثتي الطفلين .

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