خلال الثلوج في تركيا …حادث أليم يودي بحياة طفلين سوريين !

الوكيل الاخباري - خرج الزوجان السوريان ، اللذان كانا يعيشان في الطابق الارضي من منزل منفصل من طابقين في حي قهويلي بينار في غازي عنتاب ، تاركين أطفالهما بالداخل.



وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل ، لاحظ الجيران حريق في منزل العائلة السورية ، وقاموا بإبلاغ رجال الاطفاء بالموقف.



وقامت الفرق ، التي تم إرسالها إلى العنوان عند الاشعار ، بإخماد الحريق بتدخل لمدة ساعة تقريًبا.



وبعد إخماد الحريق ، تم العثور على جثتي الطفلين .

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