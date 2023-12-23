السبت 23-12-2023
الوكيل الاخباري
 

وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى الدوحة

يونيسيف: 80% من أطفال غزة يعانون من "فقر غذائي حاد"

قفزة على أسعار الذهب محلياً اليوم .. تعرف على سعر غرام 21

مدير الصحة العالمية: أهل غزة يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الجوع

سي إن إن: إسرائيل عرضت أسبوع هدنة مقابل الإفراج عن محتجزين

غوتيريش: 136 موظفا أمميا قُتلوا في الحرب على غزة

الاحتلال يطلق قنابل مضيئة على مخيم جنين

قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل

هكذا صنّعت القسام سلاحها الجوي

إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد للمرحلة الثالثة من الحرب على غزة

السبت، 23-12-2023 09:25 ص

خلال مباراة كرة قدم... مشجّع يتعرّض للطعن أمام إبنتيه في البرتغال

658573bb423604552d382315


الوكيل الإخباري - أعلن نادي بنفيكا البرتغالي تعرض مشجع للطعن، أثناء حضوره مباراة للفريق في معقله ملعب "النور"، ضمن منافسات كأس الدوري البرتغالي.

ووقع الحادث أثناء مشادة بين اثنين من المشجعين، في استراحة ما بين الشوطين لمباراة بنفيكا وأفيس، التي انتهت بفوز الأول 4-1، وفقا لبيان أصدره النادي.

اضافة اعلان

 

وأوضح البيان أنه تم نقل المشجع المصاب على الفور إلى المستشفى، وحالته مستقرة.

وأبدى بنفيكا "أسفه العميق" لما حدث، مشيرا إلى أنه نقل إلى السلطات البرتغالية كل المعلومات اللازمة، وهي تبحث بدورها الآن عن المعتدي الذي لاذ بالفرار.

وبحسب صحيفة "A Bola" الرياضية، فإن المشجع تعرض للطعن في وجود ابنتيه، بعد مناقشة بشأن المقاعد في مدرجات الملعب.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1144269-638388768466888463

جريمة مروعة في لندن .. مقتل شابة وعائلتها على يد صديقها

Doc-P-1143098-638386170415937434

مسلح يقتحم منزل مهندس ويقتله أمام عائلته في اليمن

62f5fd7142360415295586d3

قرص الهوكي يودي بحياة صبي بطريقة مأساوية في كندا

4163105_1499653090

ابن الـ 6 اعوام يطلق النار على معلمته في امريكا

108996Image1-1180x677_d

جريمة تهز ليبيا.. شاب يقتل والده بـ 24 طعنة في الرقبة وهو نائم

454

حادثة أودت بحياة شقيقتين قبل حفل التخرج في بريطانيا - صورة

أخبار متعلقة
454

حادثة أودت بحياة شقيقتين قبل حفل التخرج في بريطانيا - صورة