خلال مباراة كرة قدم... مشجّع يتعرّض للطعن أمام إبنتيه في البرتغال

الوكيل الإخباري - أعلن نادي بنفيكا البرتغالي تعرض مشجع للطعن، أثناء حضوره مباراة للفريق في معقله ملعب "النور"، ضمن منافسات كأس الدوري البرتغالي.



ووقع الحادث أثناء مشادة بين اثنين من المشجعين، في استراحة ما بين الشوطين لمباراة بنفيكا وأفيس، التي انتهت بفوز الأول 4-1، وفقا لبيان أصدره النادي.

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وأوضح البيان أنه تم نقل المشجع المصاب على الفور إلى المستشفى، وحالته مستقرة.



وأبدى بنفيكا "أسفه العميق" لما حدث، مشيرا إلى أنه نقل إلى السلطات البرتغالية كل المعلومات اللازمة، وهي تبحث بدورها الآن عن المعتدي الذي لاذ بالفرار.



وبحسب صحيفة "A Bola" الرياضية، فإن المشجع تعرض للطعن في وجود ابنتيه، بعد مناقشة بشأن المقاعد في مدرجات الملعب.

روسيا اليوم

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