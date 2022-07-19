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الثلاثاء، 19-07-2022 02:11 م

دب يفترس ثلاثة أشخاص خلال 24 ساعة في الهند

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الوكيل الإخباري-هاجم دب في ولاية أوديشا الهندية ثلاثة أشخاص وقتلهم خلال 24 ساعة.

وتشير صحيفة The Times of India، إلى أن الحادث وقع في قرية سامار سينغ الواقعة غرب ولاية أوديشا يوم 17 تموز الجاري.

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ووفقا للصحيفة، ذهب أحد سكان القرية إلى الغابة لجلب الحطب، ولكنه لم يعد إلى منزله. فقرر أقاربه وصديقه الذهاب إلى الغابة والبحث عنه.

 

ولكنهم تعرضوا لهجوم دب أيضا، تمكن اثنان منهم من تسلق شجرة وإنقاذ نفسيهما، ومزق الدب الاثنين الآخرين إلى أشلاء.

 

ويبدو ان الدب قتل الشخص الأول أيضا.


وقد وعدت السلطات الهندية بدفع مبلغ 400 ألف روبية لأسر الضحايا (أكثر بقليل من 5 آلاف دولار أمريكي).

 

 

روسيا اليوم

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