الجمعة 28-01-2022
الوكيل الاخباري

بسبب المنخفض .. ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي إلى 52 %

25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

طبيبة روسية تحذر من خطأ في علاج كورونا

القضاة: الطرق في عجلون الكبرى سالكة

الخرابشة يتابع عمليات إعادة التيار الكهربائي

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة - تفاصيل

أمانة عمّان: 80% نسبة فتح الطرق الفرعية في العاصمة

شركة توزيع الكهرباء: لا أعطال على الشبكة في الكرك والطفيلة

الكهرباء الأردنية: إصلاح 1860 عطلا على شبكات الضغط المنخفض

نقيب المخابز يتوقع عودة الإقبال على المخابز تدريجياً اليوم

الجمعة، 28-01-2022 12:57 م

ربطته بالحبال أثناء نومه .. زوجة مصرية تتفنن في تعذيب زوجها

1323572_0


الوكيل الإخباري - أحال المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، زوجة مصرية، 32 سنة، ربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية التحقيقات التي شملتها قضية تعذيب زوجها، والمتهمة هاربة، وتقيم بميدان السقالة خلف فندق الجولف في مدينة الغردقة، مع ضبطها وإحضارها وعرضها محبوسة على المحكمة، وطلب صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بها، وفقا للمصري اليوم.

اضافة اعلان


وفي التفاصيل فقد قامت المتهمة باحتجاز المجني عليه زوجها دون وجه حق، وكان ذلك مصحوبًا بتعذيب بدني لخلافات سابقة بينهما، حيث أعدت الأدوات (حبلًا ووعاء به ماء مغلي)، وانتظرت دخول المجني عليه إلى مسكنهما واستغراقه في النوم، وقامت بتكبيل قدميه بالأريكة مستخدمة الحبل الذي أعدته سلفًا، مستغلة في ذلك انعدام مقاومته.

 

وما إن تأكدت من إحكام سيطرتها عليه، وشلّ مقاومته، حتى قامت بإحضار وعاء به ماء مغلي وسكبته عليه، قاصدة من ذلك تعذيبه، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجّهت النيابة المصرية إلى المتهمة، خلال، تهمة إحراز (حبل ووعاء به ماء مغلي)؛ وهما من الأدوات التي تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانونيا أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت ما شهد به الشاهد الأول، المجني عليه، الذي يعمل مندوب تسويق رحلات بإحدى الشركات السياحية، بأنه عقب دلوفه إلى مسكنه واستغراقه في نومه، استيقظ فزعًا إثر سكب مياه ساخنة عليه محاولًا الفرار؛ إلا أنه سقط أرضًا بسبب توثيق قدميه بالحبال، ثم أبصر زوجته آنذاك ممسكة بيدها إناء به مياه ساخنة، وحال استنجاده، قامت بسكبها عليه مرة أخرى.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
49940_large

وفاة طفلين في ألمانيا بسبب مبيد حشري

الأمن العام

شاب يقتل شقيقيه بعيار ناري في عجلون والأمن يحقق

WhatsApp Image 2022-01-27 at 3.00.02 PM

إخماد حريق سوبر ماركت في الرابية ولا إصابات - فيديو

ajel_2022-01_6b104c77-a9ec-4d29-807f-8e6ec16e1c88_168a06c5-d392-4da1-9b81-b1a2ce1bbdde

السعودية.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر طعناً في رأسه

image (6)

مقتل سائح سعودي تحت أقدام فيل هائج بأوغندا

d52de49c-4bad-4012-8ae7-d294e4113a96

الأمن: اخلاء اكثر من 1800 شخص حاصرتهم الثلوج

أخبار متعلقة
160883

مصر..سيدة تخدر أبناءها وتلقيهم في المقابر

image

عائلة ذهبت لتشييع جنازة فعادت جثثاً هامدة في مصر

image (10)

في حادث متكرر .. مصرع عروسين مصريين يوم الصباحية

image

التفاصيل الكاملة حول مقتل بطلة العالم لكرة السرعة في مصر

3727146

عروس تسمم زوجها في اليوم الخامس من شهر العسل في مصر

5435968931639640607

مصر.. وفاة طالبة جامعية في ظروف غامضة