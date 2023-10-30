'ربما قتلت زوجتي'.. شاب تركي يخنق زوجته الحامل بسبب شجار

الوكيل الإخباري - تواصل الشرطة التركية التحقيقات مع رجل تركي اعتقل في ولاية أضنة الواقعة جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا بعد اتهامه بقتل زوجته الحامل في شهرها الخامس، في حادثة لا تعد الأولى وتكاد تتحول لظاهرة في البلاد.

اضافة اعلان



ووقع شجار بين الرجل وزوجته في منطقة كوتشوكديكيلي بولاية أضنة وعلى إثرها قام الرجل بقتل زوجته خنقاً.



وحتى الآن، لم يُعرف سبب الشجار بين الرجل وزوجته.



وتبلغ الضحية "خديجة"، التي فارقت الحياة خنقاً 21 عاماً، في حين يبلغ زوجها "إمراه" من العمر 27 عاماً.



ونقلت وسائل الإعلام عن الزوج قوله "ربما قتلت زوجتي" عندما كان يخرج من البيت يوم أمس بعد الشجار. وعلى إثرها بادر الجيران بالاتصال بالشرطة والإسعاف، لكن التدخلات الطبية لم تساهم بإنقاذ الضحية.



وبحسب المصدر السابق، دخلت الشرطة وفريقٌ طبي إلى منزل الضحية، ليتمّ العثور عليها وهي جثّة هامدة. وبيّن التقرير الأولي أنها فارقت الحياة خنقاً.

ومن المحتمل أن زوج الضحية يعاني من مشاكل نفسية باعتباره حاول أن يخنق طفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات في الشارع المجاور لبيته قبل أن يتمّ إلقاء القبض عليه قبل ساعات من قبل الشرطة.



العربية