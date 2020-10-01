رجل أعمال مصري يحاول الانتحار خلال بث مباشر عبر فيسبوك

الوكيل الاخباري – حاول رجل أعمال شهير في صعيد مصر، الانتحار بعدما أطلق على نفسه النار أثناء بث مباشر عبر موقع "فيسبوك".

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وبحسب صحيفة "الدستور" المصرية، تلقت السلطات الأمنية بلاغا يفيد بقيام "محمود. خ. ا"، وعمره 44 عاما، بمحاولة انتحار بإطلاق النيران على نفسه، بسبب تراكم الديون عليه.



وروى رجل الأعمال عبر البث، كيف أن الديون حولته هو وأسرته من أسرة ميسورة الحال إلى أسرة مستقبلها مهدد بالخطر، بعدما ضاق به الحال، مؤكدا خروجه في بث مباشر خوفا من تورط أحد أفراد أسرته في قضية قتله.

وتم نقل رجل الأعمال للمستشفى لتلقي العلاج، وتم إنقاذه.

المصدر : سبوتنك







