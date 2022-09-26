الإثنين 26-09-2022
الوكيل الاخباري

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

وقوع حادثين سير منفصلين بين 5 مركبات على شارع الأردن

قوات الاحتلال تقتحم الأقصى

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الصحة السورية: ارتفاع ضحايا الكوليرا إلى 29 وفاة و338 إصابة

أجواء معتدلة الحرارة في المملكة اليوم

وفيات الإثنين 26-9-2022

عجلون : مبادرة لتجميل وتزيين حديقة حارة عربي

تزكية مجلس إدارة للهيئة الوطنية للتطوع مبادرون

السفير العضايلة يبحث مع وزير الصحة المصري تعزيز التعاون المشترك

الإثنين، 26-09-2022 08:20 ص

رجل أمن ينقذ سيدة وطفلها من الدهس ويموت دهسا في السعودية

5


الوكيل الإخباري - تصدر خبر مقتل رجل الأمن السعودي فهد بن سالم يوسف محمد الكليب بحادث دهس منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

اضافة اعلان


وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببطولة رجل الأمن في محافظة الإحساء، شرقي المملكة السعودية، كان قد أقدم على مساعدة سيدة وطفلها من الدهس قبل أن يلقى حتفه دهسا.


وكان رجل الأمن قد ساعد الأم وطفلها على عبور طريق الملك عبدالله الدائري، لخوفهما من عبوره لسرعة السيارات، وتوفى هو بالطريق نفسه في اليوم ذاته على يد قائد متهور.


وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن المعلومات بخصوص حادث دهس رجل الأمن جاء أثناء مشاركته في تنظيم فعاليات "اليوم الوطني السعودي" في الأحساء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4335086_1664000969

بهدف الحصول على فدية...عصابة تختطف ثلاث قرود في افريقيا

308897792_399811172340891_3597738033619076641_n

بالصور.. سقوط صهريج ديزل من أعلى جسر نهاية شارع الـ 100 باتجاه المفرق

image

13 إصابة بحادث سير بالأغوار الشمالية

knife

المغرب .. شاب يذبح نفسه أمام أعين الناس

5d6e8b8beea2e02d5f410cea8dcf5e0f

الأمن: البحث عن شاب فقد بسد وادي العرب

866275_image_1

فأر يفترس وجه طفل في انجلترا

أخبار متعلقة
-

الامن السعودي يحقق في ملابسات وفاة طفل داخل مدرسة

image (2)

العثور على جثة شاب متوفى داخل مركبته في السعودية

السعودية ٢

فاجعة لطالبة مدرسة في السعودية.. ووالدها يطالب بالتحقيق

1604739201482

السعودية .. صاعقة رعدية تقتل رجلاً

5b0c1b6095a59741058b460f

تحقيق في ابتلاع شاب أداة سحب عصب أسنان في السعودية !

download

صاعقة رعدية تقتل شاباً وتصيب زوجته في السعودية