رجل أمن ينقذ سيدة وطفلها من الدهس ويموت دهسا في السعودية

الوكيل الإخباري - تصدر خبر مقتل رجل الأمن السعودي فهد بن سالم يوسف محمد الكليب بحادث دهس منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

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وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببطولة رجل الأمن في محافظة الإحساء، شرقي المملكة السعودية، كان قد أقدم على مساعدة سيدة وطفلها من الدهس قبل أن يلقى حتفه دهسا.



وكان رجل الأمن قد ساعد الأم وطفلها على عبور طريق الملك عبدالله الدائري، لخوفهما من عبوره لسرعة السيارات، وتوفى هو بالطريق نفسه في اليوم ذاته على يد قائد متهور.



وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن المعلومات بخصوص حادث دهس رجل الأمن جاء أثناء مشاركته في تنظيم فعاليات "اليوم الوطني السعودي" في الأحساء.

روسيا اليوم